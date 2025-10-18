Der neue »starke Mann« in Frankreich heißt Sébastien Lecornu. Seit der Premier am Donnerstag zwei Misstrauensvoten überlebt hat, wenn auch nur knapp, sehen ihn die Medien des Landes als den Politiker, der nicht nur seine zerbrechliche rechte Minderheitsregierung gerettet hat, sondern auch die restlichen eineinhalb Jahre der Präsidentschaft Emmanuel Macrons. Was die Innenpolitik betrifft, wird der Staatschef seinem früheren engen Vertrauten, der sich offensichtlich v...

Artikel-Länge: 4017 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.