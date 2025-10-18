Auf das Erstarken der AfD mit dem Bedienen rassistischer Ressentiments zu reagieren, scheint nach wie vor das Rezept der Union zu sein. Nachdem der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag in Potsdam von problematischen Stadtbildern in deutschen Kommunen in Verbindung mit den Folgen staatlich unerwünschter Migration gesprochen hatte, wird er dafür nun nicht nur von der Opposition gegeißelt. Auch innerparteilich gehen manche Amtsträger auf Distanz...

