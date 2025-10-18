Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Oktober 2025, Nr. 242
18.10.2025 / Inland / Seite 4

Aus dem Mund des Merz

SPD, Grüne und CDU-Bürgermeister kritisieren Äußerung zu Migration und »Stadtbildern«

Kristian Stemmler
Auf das Erstarken der AfD mit dem Bedienen rassistischer Ressentiments zu reagieren, scheint nach wie vor das Rezept der Union zu sein. Nachdem der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag in Potsdam von problematischen Stadtbildern in deutschen Kommunen in Verbindung mit den Folgen staatlich unerwünschter Migration gesprochen hatte, wird er dafür nun nicht nur von der Opposition gegeißelt. Auch innerparteilich gehen manche Amtsträger auf Distanz...

