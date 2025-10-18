Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Oktober 2025, Nr. 242
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
18.10.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Iran bleibt Gazagipfel fern

Teheran weist Spekulationen zurück und verweist auf nationale Interessen

Knut Mellenthin
Iran war zwar offiziell eingeladen, blieb aber fern. 30 Staaten – wenn man die Palästinensische Nationalbehörde mitzählt, die in der UNO lediglich Beobachterstatus als Nichtmitglied hat – waren am Montag in Scharm Al-Scheich vertreten. Viele davon entsandten ihre Regierungschefs oder Staatsoberhäupter zum Gazagipfel unter dem gemeinsamen Vorsitz des ägyptischen Präsidenten Abd Al-Fattah Al-Sisi und seines US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump. Neu ist an der B...

Artikel-Länge: 3321 Zeichen

