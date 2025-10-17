Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
17.10.2025 / Feuilleton / Seite 10

Es gibt kein Bier

Bernhard Spring
Es ist schon tragisch, was dem guten alten Bier alles angetan wird, um es für junge Erwachsene und speziell junge Frauen attraktiver zu machen. Es wird mit allen möglichen Säften gemischt, in bunt etikettierte Flaschen abgefüllt und erhält auf witzig getrimmte Namen wie »Starke Sau« oder »Stolzer Hahn«. Nur lässt sich damit der Trend nicht aufhalten: Die gesundheitsorientierte, der Selbstoptimierung anheimgefallene Jugend trinkt weniger Alkohol. Und die Älteren halt...

