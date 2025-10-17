Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
17.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Protest gegen Belgiens Regierung

Aktionstag gegen sozialen Kahlschlag. Zehntausenden droht Streichung der Erwerbslosenhilfe

Gerrit Hoekman
Es brodelt in Belgien, aber gewaltig. In der Bevölkerung herrscht Wut. Zumindest im eher politisch links stehenden Teil. Wie bemerkenswert groß der ist, zeigte am Dienstag der nächste »nationale Aktionstag« gegen die radikalen Kürzungen der Regierung von Bart De Wever, die vor allem den sozialen Bereich betreffen. Mehr als 100.000 Menschen kamen laut Veranstalter in die Hauptstadt Brüssel und machten ihrem Unmut lautstark Luft. Manche sprachen sogar davon, dass sie ...

