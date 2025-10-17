Das Töten und Hungern im Gazastreifen geht weiter: Am Donnerstag wurden nach Angaben der palästinensischen Agentur WAFA zwei Brüder bei einem israelischen Luftangriff nahe Khan Junis in der südlichen Enklave getötet. Das stelle den jüngsten Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar, hieß es. Ein hochrangiger Hamas-Vertreter warf Israel laut Reuters vor, die Waffenruhe zu missachten, weil es seit Inkrafttreten vergangenen Freitag mindestens 24 Menschen erschossen habe...

Artikel-Länge: 3657 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.