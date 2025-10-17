Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
17.10.2025 / Ausland / Seite 7

Israel sucht Vorwand

Hamas wird vorgeworfen, nicht alle Leichen von Geiseln herauszugeben. Suche in Trümmern schwierig

Ina Sembdner
Das Töten und Hungern im Gazastreifen geht weiter: Am Donnerstag wurden nach Angaben der palästinensischen Agentur WAFA zwei Brüder bei einem israelischen Luftangriff nahe Khan Junis in der südlichen Enklave getötet. Das stelle den jüngsten Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar, hieß es. Ein hochrangiger Hamas-Vertreter warf Israel laut Reuters vor, die Waffenruhe zu missachten, weil es seit Inkrafttreten vergangenen Freitag mindestens 24 Menschen erschossen habe...

