16.10.2025 / Sport / Seite 16

Back from the USA

Die deutschen Basketballerinnen haben einen neuen Bundestrainer

Olaf Lange wird neuer Bundestrainer der deutschen Basketballerinnen und soll das Team um US-Starspielerin Satou Sabally zur Heim-WM in Berlin führen. Sein Vertrag läuft bis zum 30. August 2028, wie der Deutsche Basketballbund mitteilte. Der 53 Jahre alte Lange folgt auf die Kanadierin Lisa Thomaidis, mit der der Verband den Vertrag in der vergangenen Woche aufgelöst hatte. »Nach vielen Jahren im Ausland ist es für mich etwas Besonderes, nach Deutschland zurückzukehr...

