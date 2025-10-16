Timor-Leste – Im Land des schlafenden Krokodils Nordwestlich von Australien gelegen, finden sich auf und vor Osttimor zahlreiche Blauwale und Salzwasserkrokodile. Die Timoresen verehren Schnappi. BRD 2025. Arte, 18.35 Uhr Vagus – Der Anti-Stress-Nerv Die Stimulation des »zehnten Hirnnervs« soll Wunder wirken: Der von Kopf bis Darm verlaufende Nervus vagus wird mittlerweile bei der Behandlung von Long-Covid, Parkinson und Depressionen adressiert. BRD 2025. 3sat, 20.1...

Artikel-Länge: 2596 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.