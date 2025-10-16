Gegründet 1947 Donnerstag, 16. Oktober 2025, Nr. 240
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
16.10.2025 / Inland / Seite 5

Staatsknete für den »Elbtower«?

Hamburger Senat will Museum ins Prestigeprojekt verfrachten

Gudrun Giese
Für eine der Investitionsruinen des österreichischen Immobilienpleitiers René Benko könnte es eine Zukunft geben: Der in der Hamburger Hafencity geplante »Elbtower« soll nach Vorstellungen des »rot-grünen« Senats der Hansestadt weitergebaut und zu einer knappen Hälfte als Naturkundemuseum genutzt werden. Der bereits kurz nach der Vorstellung kritisierte Plan sieht vor, dass die Stadt für den als Museum zu nutzenden Gebäudeteil einen Festpreis von 595 Millionen Euro ...

