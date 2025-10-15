Debütantenball

Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist vollbracht: Der kleine afrikanische Inselstaat Kap Verde hat sich für die WM in den Staaten qualifiziert. Die Blauen Haie besiegten am Montag im Nationalstadion der Hauptstadt Praia die Auswahl von Eswatini mit 3:0. Sämtliche Treffer fielen in der zweiten Halbzeit und wurden mit dem Fuß aus dem Fünfmeterraum erzielt. Die Jubelszenen im Stadion waren ergreifend. Staatspräsident und Dichter José Maria Pereira Neves bestimmte de...

Artikel-Länge: 2223 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.