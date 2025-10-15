Die Karakal-Katze Von der Savanna nach Kapstadt Ein junger Karakal flieht nach glückloser Jagd die Savanne in Richtung Stadt. Denn auf den Golfplätzen der Vororte von Kapstadt finden sich schmackhafte Karnickel. F/Südafr. 2023. Arte, 16.00 Uhr Naturwunder Okawango Fluss des Lebens Auf 1.860 Kilometer schlängelt sich der Okawango (samt Delta) durch Angola, Botswana und Namibia – und als dreiteilige Dokumentation durch das Nachmittagsprogramm von 3sat. GB 2019. 3sat, ...

