How you don’t believe we’re on the eve of destruction?« Das sang Barry McGuire 1965 auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Am 15. Oktober ist sein 90. Geburtstag, und die Welt hat sich leider immer noch nicht zum Besseren gewandelt. Sein Protestsong »Eve of Destruction« wäre vielleicht der ideale Soundtrack zu ­Kathryn Bigelows neuem Film »A House of Dynamite«, statt dessen erklingen neben Volker Bertelmanns Score Songs von Pink Floyd (»Welcome to the Machine«) oder T...

Artikel-Länge: 2683 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.