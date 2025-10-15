Ukrainische Rechte haben am Sonnabend mit »Unser Vater Bandera«-Gesängen in Wien gegen eine Veranstaltung der Zeitung der Arbeit protestiert. Dazu aufgerufen hatte der ukrainische Verein Mrija. Ihn störte die von der Partei der Arbeit organisierte Präsentation des Buchbandes »Der Bandera-Komplex«, den er als Feindpropaganda schmäht. Mit der »Blut-und-Boden«-Fahne des Bandera-Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) wurden angebliche Geschichtsfäls...

