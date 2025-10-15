In die festgefahrene Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus kommt allmählich etwas Bewegung. Polen hatte Anfang September alle seine Grenzübergänge zu Belarus geschlossen. Begründet wurde das mit dem seinerzeit stattfindenden Manöver »Sapad 2025« unter Beteiligung russischer und belarussischer Truppen. Das Manöver endete nach 14 Tagen ohne besondere Vorfälle. Mit Wirkung vom 25. September hat Polen nun den Hauptgrenzübergang Terespol–Brest wieder geöffne...

