Auf der ganzen Welt können sich immer weniger Menschen eine ausreichende, gesunde Ernährung leisten. Die weltweite Ernährungsarmut ist auf dem höchsten Stand seit 2017, wie die am Mittwoch veröffentlichte Studie »Armutslücke Welternährung« der NGO Miserior und der Universität Göttingen ergab. Demnach fehlen der Menschheit 3,25 Billionen US-Dollar, jeder dritte kann sich keine gesunde Ernährung leisten. Diese Lücke entspricht jedoch nur rund 1,6 Prozent der globalen ...

Artikel-Länge: 2041 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.