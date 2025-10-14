Im Fernsehen las ich auf einem Laufband, der Vogel des Jahres 2026 sei das Rebhuhn. Eine adäquate Wahl, dachte ich, und da schoss es mir durch den Kopf: Ich hatte dem feinen Herrn Redakteur ja vor vielen Monaten versprochen, was zum Vogel des Jahres 2025, zum Hausrotschwanz, zu schreiben. In meinen wüsten Haufen aus Ausdrucken, Zeitungsartikeln und Schmierzetteln musste ein Briefumschlag liegen, auf dem ich damals zwei astreine, en passant runtergewichste Gedichte n...

Artikel-Länge: 2387 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.