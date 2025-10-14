Wenn die UN-Schiffahrtsorganisation IMO (International Maritime Organization) in London in dieser Woche ihren geplanten Beschluss zum Klimaschutz verabschiedet, könnte der Weltschiffahrt ein neuer, weiterer Konflikt mit der Trump-Administration in den USA bevorstehen: »Wir werden nicht zögern, Vergeltung zu üben«, drohten schon im August US-Außenminister Marco Rubio und drei weitere Ressortchefs in einer gemeinsamen Erklärung – zielten dabei aber bereits auf die am ...

