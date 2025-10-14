Gegründet 1947 Dienstag, 14. Oktober 2025, Nr. 238
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
14.10.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Die Lizenz zur Jagd

Das National Security Presidential Memorandum 7 ermächtigt das FBI zur Verfolgung linker Netzwerke

Lars Pieck
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Donald Trump Ende September eine nationale Sicherheitsrichtlinie unterzeichnet, die weitreichende Folgen für die politische Meinungsfreiheit haben könnte. Die National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7) genannte Direktive stuft »antichristliche« und »antiamerikanische« Ansichten als mögliche Hinweise auf radikale linke Gewalt ein. Die Richtlinie weist die Joint Terrorism Task Force (JTTF) des FBI an, »Netzwerke, Ein...

