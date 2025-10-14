Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Donald Trump Ende September eine nationale Sicherheitsrichtlinie unterzeichnet, die weitreichende Folgen für die politische Meinungsfreiheit haben könnte. Die National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7) genannte Direktive stuft »antichristliche« und »antiamerikanische« Ansichten als mögliche Hinweise auf radikale linke Gewalt ein. Die Richtlinie weist die Joint Terrorism Task Force (JTTF) des FBI an, »Netzwerke, Ein...

