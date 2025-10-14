Weltweit wird das Trinkwasser knapp. Die landwirtschaftlichen Flächen versalzen, der Grundwasserspiegel sinkt, Flüsse trocknen aus. Die Gletscher, die wichtigsten Wasserspeicher für Trockenperioden und -gebiete, schmelzen ab. Wasser als die wohl wichtigste Ressource weltweit wird zum knappen Gut. Dieser Mangel hat schon heute konkrete Auswirkungen. Trinkwasser ist in einer Mehrzahl der Länder nur noch abgefüllt zu kaufen. Die Mehrheit der Weltbevölkerung ist von sau...

Artikel-Länge: 22900 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.