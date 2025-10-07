Die Decke ist zu kurz. So beschrieb Jan Otto die bundesweite Situation bei Volkswagen im Pressegespräch am Montag morgen. Der neue Leiter des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen sei nicht dafür, Aufträge auf Kosten der anderen Standorte nach Zwickau zu holen. Er reagierte damit auch auf Forderungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), die Anfang Oktober bekanntgeworden waren. In einem Brandbrief an VW-Konzernchef Oliver Blume hatte ...

Artikel-Länge: 3769 Zeichen

