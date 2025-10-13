Fußball der Frauen: Bundesliga 6. Spieltag: FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Nürnberg Nur einen Punkt haben die Thüringerinnen auf dem Konto, aber den haben sie beim deutschen Meister FC Bayern geholt. Gegen die Konkurrenz um den Klassenerhalt aus Nürnberg muss der erste Sieg her. Sport 1, 18.00 Uhr Fußball der Herren: WM-Qualifikation Nordirland – Deutschland Live aus Belfast. Zuletzt nahm Ulster 1986 an einer Endrunde teil. RTL, 20.15 Uhr Toxische Männlichkeit. Woher ko...

Artikel-Länge: 1737 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.