Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
13.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Verschlüsselt – aber nicht sicher

Niederlande: Techunternehmen Zivver an US-Konzern Kiteworks verkauft. Datenzugriff befürchtet

Gerrit Hoekman
Die vor zehn Jahren gegründete Amsterdamer Firma Zivver bietet digitale Systeme zur Übertragung sensibler Daten und Informationen per E-Mail, Chat und Videos an. Wegen der vermeintlich hohen Sicherheit wird Zivver unter anderem in Belgien, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden von Gerichten, Krankenhäusern oder Einwanderungsbehörden genutzt. Im Juni wurde Zivver an das US-Unternehmen Kiteworks verkauft. Ein Deal mit Tücken. Follow the Money (Folge dem Gel...

Artikel-Länge: 3650 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe