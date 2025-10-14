Gegründet 1947 Dienstag, 14. Oktober 2025, Nr. 238
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
14.10.2025 / Ausland / Seite 7

Gefährliches Kalkül im Ukraine-Krieg

US-Präsident droht Moskau mit der Lieferung von »Tomahawk«-Marschflugkörpern an Kiew

Reinhard Lauterbach
US-Präsident Donald Trump versucht, Russland zu einem Kriegsende in der Ukraine zu seinen Konditionen zu bewegen. Er könne der Ukraine »Tomahawk«-Marschflugkörper liefern, wenn Moskau nicht bereit sei, die Kampfhandlungen einzustellen, sagte Trump auf dem Weg zu den Huldigungsfeiern, die ihm am Montag in Israel anlässlich der Freilassung der Gefangenen aus Gaza bereitet wurden. Russland konkretisierte im Gegenzug seine Warnungen: Expräsident Dmitri Medwedew schrieb,...

