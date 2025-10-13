Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
13.10.2025 / Inland / Seite 5

Modell Kettenbefristung auf der Kippe

Köln: Arbeitsgerichtsurteil nach Kündigungsschutzklage zu sachgrundlos befristet Beschäftigten in Kino

Jessica Reisner
Das Kölner Arbeitsgericht fällte am 9. Oktober 2025 ein Urteil zur Rechtmäßigkeit von Befristungen, das möglicherweise viele zu Unrecht sachgrundlos befristet Angestellte betreffen könnte. Die Vorsitzende Richterin Brigitta Liebscher der 12. Kammer hatte über die Kündigungsschutzklage eines Angestellten des Cinenova-Kinos in der Domstadt zu entscheiden. Mit einer Lücke von wenigen Tagen zwischen seinen beiden sachgrundlos befristeten Anstellungen hatte der Kinoenthu...

