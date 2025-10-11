Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Oktober 2025, Nr. 236
11.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 12

Eiserne Sätze

Vor 100 Jahren wurde Margaret Thatcher geboren. Ihre Politik hat beträchtliche Teile der britischen Gesellschaft der Armutsgrenze zugetrieben. Einer Gesellschaft, von der sie sagte, es gebe sie nicht

Felix Bartels
Ding Dong, the witch is dead. Am 10. April 2013, zwei Tage nach dem Tod der eisernen Lady, gab die Official Charts Company in Großbritannien bekannt, dass sich ein 74 Jahre alter Song anschickt, die Top ten zu kapern. Komponiert war er bereits 1939 für »The Wizard of Oz«, gesungen von Judy Garland und Billie Burke. Margaret Thatcher, geboren am 13. Oktober 1925, zählte da 14 Jahre, der Ruf als »wicked witch« hing ihr, die zu dieser Zeit noch nicht mit Erlenmeyerkol...

