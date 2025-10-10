Die Polizei ertappt in flagranti in der Nähe des Münchner Flughafens zwei Drohnenpiloten. Sie werden sogleich von Innenminister Dobrindt dem Bundeskanzler vorgeführt. Merz fragt erstaunt: »Die sollen es gewesen sein?« »Jedes einzelne Mal, das beweisen ihre Handydaten.« »Sie wollen damit sagen, dass wir die ganze Zeit von zwei Teenagern genasführt worden sind?« »Wos sogst? Tienäitscher? I werd näxtes Johr 16!« »Seid ihr wenigstens von der ­Antifa?« »Naa, vom Schützen...

Artikel-Länge: 3460 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.