11.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Warum der Goldpreis steigt

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Lucas Zeise
Der Preis für 31,1 Gramm (oder eine Feinunze) Gold ist am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal über 4.000 US-Dollar gestiegen. Der Preisanstieg an dem Tag machte 1,6 Prozent aus. In diesem Jahr ist der Goldpreis damit schon um mehr als 50 Prozent gestiegen. Es liegt nahe, den rasanten Preisanstieg als Krisenzeichen für den US-Dollar beziehungsweise das gesamte Weltfinanzsystem zu werten. Gold ist schließlich immer noch eine Art Geld, und zwar in erster Linie als Wert...

