Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Oktober 2025, Nr. 236
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
11.10.2025 / Ausland / Seite 7

Kontinuierlicher Notstand in Südafrika

Präsident Ramaphosa stellt Zehnpunkteplan zur Wiederbelebung der Wirtschaft vor

Christian Selz, Kapstadt
Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat für sein Land einen »ökonomischen Notstand« erklärt. Der Staats- und Regierungschef, dessen African National Congress (ANC) seit 2024 eine »Regierung der Nationalen Einheit« mit neun weiteren Parteien bildet, stellte zum Abschluss einer Sitzung des Nationalen Exekutivrats seiner Partei einen Zehnpunkteplan vor, mit dem der ANC der Krise Herr werden will. Neben seit Jahrzehnten beschworenen Absichten wie Korruptionsbekämpfung ...

Artikel-Länge: 4341 Zeichen

