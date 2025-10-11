Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Oktober 2025, Nr. 236
11.10.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

»Die Völker müssen ihre Kräfte vereinen«

Venezuela: Kommunale Selbstorganisation stärkt Widerstand gegen US-Aggression. Ein Gespräch mit Natalia Molina

Julieta Daza, Caracas
Das Kulturzentrum »Ksa La Minka«, das zur »Sozialistischen Kommune Miraflores Comandante Chávez« gehört, befindet sich in direkter Nähe zum Präsidentenpalast Miraflores. Was bedeutet diese Nähe angesichts der aktuellen imperialistischen Bedrohung Venezuelas durch den US-Militäreinsatz in der Karibik? Für uns ist der Miraflores-Palast in die Kommune eingebettet, er ist Teil von ihr. Da er das Zentrum der politischen Macht des venezolanischen Staates ist, müssen wir u...

