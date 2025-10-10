Die Rückkehr des Regens Katavi-Nationalpark Tansania In der Regenzeit wird der Katuma, die »Lebenslinie« des Katavi-Nationalparks vom Rinnsal zum reißenden Fluss. Manch einem Löwenjungen wird das zum Verhängnis. BRD/Österreich 2024. Arte, 16.20 Uhr Die Simpsons Der Wunschknochen Das Volk haut sich selbst aufs Maul. Mr. Burns knechtet seine Arbeiter. Nur Homer weicht ab vom Normalzustand und findet das erste Mal eine Hose, die ihm passt. Die Jeans ist vom anderen Ste...

