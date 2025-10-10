Gegründet 1947 Freitag, 10. Oktober 2025, Nr. 235
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
10.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Agrarlobby schäumt vor Wut

EU-Parlament votiert für Vertragspflicht in Landwirtschaft. Verbände warnen vor Planwirtschaft

Oliver Rast
Nein, mit Superlativen hat Jörg Migende nicht gespart: »Was für ein Irrsinn! Es gibt nur Verlierer!« meinte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV) am Mittwoch nachmittag nach der Abstimmung im Strasbourger EU-Parlament über zwei Novellen der Gemeinsamen Marktordnung (GMO), in der die Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse innerhalb des EU-Binnenmarkts geregelt wird. Besonders im Blick dabei: der GMO-Artikel 148 (Milch- und Molkereiprod...

Artikel-Länge: 4115 Zeichen






