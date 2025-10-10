Gegründet 1947 Freitag, 10. Oktober 2025, Nr. 235
10.10.2025 / Ausland / Seite 7

Empörung in Bogotá

USA versenken weiteres »Drogenschmugglerboot« – diesmal ein kolumbianisches

Volker Hermsdorf
Die drohende Gefahr einer militärischen Eskalation in der Karibik hat in den vergangenen Tagen weiter zugenommen. Nachdem bei den US-Angriffen auf angebliche Drogenschmuggler auch ein kolumbianisches Boot attackiert worden war, sprach Kolumbiens Präsident Gustavo Petro am Mittwoch (Ortszeit) von einem »Kriegsszenario«. Das zuletzt von den USA angegriffene Boot stamme aus Kolumbien und habe Bürger seines Landes an Bord gehabt. Bekannt ist, dass die USA bisher fünf Bo...

Artikel-Länge: 3787 Zeichen

