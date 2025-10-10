Gegründet 1947 Freitag, 10. Oktober 2025, Nr. 235
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
10.10.2025 / Inland / Seite 5

Vom, zum und um den Hafen herum

Veraltete Planungen für A-26-Ost: Gericht stoppt Neubau von Autobahnabschnitt in Hamburgs Süden

Burkhard Ilschner
Malte Siegert vom Hamburger Landesverband des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) ist begeistert: »Das ist ein Triumph für das Klima.« Seine Freude gilt dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig, das am Donnerstag den geplanten Neubau des ersten Autobahnabschnitts A-26-Ost im Süden der Hansestadt vorerst gestoppt hat – eine schallende Ohrfeige für den Hamburger Senat. Beabsichtigt ist, die von Stade nach Hamburg führende A 26 die A 7 queren zu las...

