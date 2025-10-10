Es ist unter Dach und Fach: das »Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung«. Der Bundestag beschloss am Donnerstag in zweiter und dritter Lesung den »Bauturbo«. Mit dem Gesetz werde das Abweichen von bauplanungsrechtlichen Vorschriften zugunsten des Wohnungsbaus und der Umwandlungsschutz gestärkt, verlautbarte gleichentags das Bundesbauministerium unter Verena Hubertz (SPD). Statt jahrelanger Bebauungsplanverfahren könnten Gemeinden nun Ba...

Artikel-Länge: 2263 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.