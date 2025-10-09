Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
09.10.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Bummelstreik gegen Reform im Energiesektor

Sri Lanka: Gewerkschaften bekämpfen Pläne zur Aufspaltung des größten Energieversorgers

Thomas Berger
Seit mehr als einem Monat dauert der Konflikt zwischen den Gewerkschaften im Energiesektor in Sri Lanka und der Regierung des linken Präsidenten Anura Kumara Dissanayake an. Seit dem 4. September machen Mitglieder von 25 Einzelgewerkschaften beim Energieversorger Central Electricity Board (CEB) nur noch »Dienst nach Vorschrift«. Die Aktion beinhaltet die Ablehnung aller Leistungen jenseits essentieller Arbeitsgänge und ist de facto eine Art Bummelstreik, dessen Ausw...

