Seit mehr als einem Monat dauert der Konflikt zwischen den Gewerkschaften im Energiesektor in Sri Lanka und der Regierung des linken Präsidenten Anura Kumara Dissanayake an. Seit dem 4. September machen Mitglieder von 25 Einzelgewerkschaften beim Energieversorger Central Electricity Board (CEB) nur noch »Dienst nach Vorschrift«. Die Aktion beinhaltet die Ablehnung aller Leistungen jenseits essentieller Arbeitsgänge und ist de facto eine Art Bummelstreik, dessen Ausw...

Artikel-Länge: 3677 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.