Traumorte Die Kanarischen Inseln Auf den Inseln des ewigen Frühlings rumpst es immer noch: Erst 2021 brach auf La Palma der später Tajogaite genannte Vulkan aus. BRD 2022. 3sat, 14.05 Uhr Der Muschelfischer Muscheln suchen, züchten, ernten Der letzte Muschelfischer aus Greetsiel: Ein 34jähriger erntet Meeresfrüchte. BRD 2025. NDR, 18.15 Uhr Re: Italien und die Flüchtlingslager in Albanien Die italienische Regierung hat sich nicht lumpen lassen, als sie die beiden De...

Artikel-Länge: 2609 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.