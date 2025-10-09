Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
09.10.2025 / Ausland / Seite 7

Schulterschluss im Maghreb

»Meilenstein in der Geschichte«: Algerien und Tunesien vertiefen ihre militärische Kooperation

Sabine Kebir
Am Dienstag empfing der Stabschef der algerischen Nationalen Volksarmee, General Saïd Chengriha, den tunesischen Verteidigungsminister Khaled Elsehili in Algier, wo sie einen bilateralen Regierungsvertrag über enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung unterzeichneten. Er ergänzt die schon auf den Unabhängigkeitskrieg Algeriens zurückgehenden freundschaftlichen Beziehungen. Sie haben sich seit der demokratischen Revolution, die 2011 in Tunesien stattfand, w...

