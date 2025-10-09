Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
09.10.2025 / Inland / Seite 5

Rechenlektion für Merz

Studie belegt konstante bis rückläufige Sozialausgaben. Überversorgung nicht das Problem

Ralf Wurzbacher
Der Sozialstaat sei zu teuer, sagt der Bundeskanzler, und beklagt »überbordende« Kosten. Vorsicht Täuschung! Gewerkschaftsnahe Forscher haben nachgerechnet: Gemessen an der Wirtschaftsleistung sind die Ausgaben in zentralen Bereichen in Wahrheit »unverändert beziehungsweise niedriger als vor 15 oder vor 20 Jahren«. So steht es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Ausgewe...

