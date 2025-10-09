Der Sozialstaat sei zu teuer, sagt der Bundeskanzler, und beklagt »überbordende« Kosten. Vorsicht Täuschung! Gewerkschaftsnahe Forscher haben nachgerechnet: Gemessen an der Wirtschaftsleistung sind die Ausgaben in zentralen Bereichen in Wahrheit »unverändert beziehungsweise niedriger als vor 15 oder vor 20 Jahren«. So steht es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Ausgewe...

