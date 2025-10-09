Das russische Parlament hat den vor 25 Jahren mit den USA geschlossenen Vertrag über die Entsorgung überflüssigen Waffenplutoniums aufgekündigt. Die Staatsduma in Moskau stimmte am Mittwoch mit 389 Ja- ohne Gegenstimmen für ein entsprechendes Gesetz. Nach Einschätzung eines führenden Juristen gegenüber dem Portal gazeta.ru handelt es sich bei der Entscheidung um eine reine Formalität, weil faktisch bereits seit 2016 nicht mehr nach dem Abkommen verfahren worden sei....

Artikel-Länge: 2241 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.