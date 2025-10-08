US-Präsident Donald Trump hat die dezentrale Antifabewegung als »militaristische, anarchistische Organisation« eingestuft und auf eine Liste terroristischer Vereinigungen gesetzt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat danach per Dekret Ähnliches vorbereitet. Droht eine Welle der Kriminalisierung von Antifaschisten nach Europa überzuschwappen? Trumpsche Politik ist dies seit 2019, ein Baustein im Umbau der USA zum autoritären Staat. Mit seinen »Make America grea...

