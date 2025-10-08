Der alte Mann von Seite zwei ist tot: Ein Vierteljahrhundert hat Franz Josef Wagner Bild-Leser täglich mit Briefen, seiner »Post von Wagner«, beglückt. Mehr als ein halbes Jahrhundert war er dem Springer-Konzern zu Diensten, zehn Jährchen verdingte er sich abtrünnig bei Burda. Wagner glich seelisch diese lebenslängliche Servilität gegenüber dem Mediengroßkapital aus, indem er ungeniert sogenannten Spitzenpolitikern, Fernsehgrößen, Sportstars, Volkszornanfälligen u. ...

