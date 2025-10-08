Wachsender Repression zum Trotz geht der Generalstreik in Ecuador in die dritte Woche. Die vom indigenen Bündnis Conaie sowie Studierenden- und Gewerkschaftsorganisationen angeführten Proteste richten sich gegen die Abschaffung von Treibstoffsubventionen und weitere neoliberale Vorhaben der Regierung des Präsidenten und Bananenunternehmers Daniel Noboa. Seit mehr als zwei Wochen prägen Straßenblockaden, Demonstrationen und Polizeigewalt das Bild in mehreren Regionen...

