08.10.2025 / Ausland / Seite 7

Zwischen Aufbruch und Streit

Britische Politikerin Sultana betont Einigkeit mit Jeremy Corbyn bei linkem Parteigründungsprojekt

Dieter Reinisch, Paris
Sie baue eine Partei auf, die eine wirkliche Alternative zu Krieg und Sozialabbau darstelle. Und das wirklich demokratisch, mit starker Einbeziehung der Basis. »Das Interesse ist groß«, schwärmt die britische Politikerin Zarah Sultana weiter, als sie jW zum Gespräch am Rande der von La France insoumise (LFI) organisierten Antikriegskonferenz »International Meeting against War« am Sonntag in Paris trifft. »Ich glaube an Gleichheit, Investitionen in öffentliche Dienst...

