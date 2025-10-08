Sie baue eine Partei auf, die eine wirkliche Alternative zu Krieg und Sozialabbau darstelle. Und das wirklich demokratisch, mit starker Einbeziehung der Basis. »Das Interesse ist groß«, schwärmt die britische Politikerin Zarah Sultana weiter, als sie jW zum Gespräch am Rande der von La France insoumise (LFI) organisierten Antikriegskonferenz »International Meeting against War« am Sonntag in Paris trifft. »Ich glaube an Gleichheit, Investitionen in öffentliche Dienst...

Artikel-Länge: 3997 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.