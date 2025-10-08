Gegründet 1947 Mittwoch, 8. Oktober 2025, Nr. 233
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
08.10.2025 / Ausland / Seite 6

Guatemalas Offensive gegen Banden

»Barrio 18«: Regierung erlässt verschiedene Maßnahmen, um Gewalt zu bekämpfen

Rudolfo Gonzáles
Der Kampf gegen Banden steht auch in Guatemala auf der politischen Agenda. Nachdem die US-Regierung die kriminelle Vereinigung »Barrio 18« im September als »ausländische terroristische Organisation« eingestuft hat, verkündete Guatemalas Präsident Bernardo Arévalo am Montag mehrere Gesetze zu deren Bekämpfung. Darüber hinaus legte der Sozialdemokrat eine Gesetzesinitiative für eine Verschärfung beim Strafvollzug vor, die auch den Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses...

