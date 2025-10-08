Der Kampf gegen Banden steht auch in Guatemala auf der politischen Agenda. Nachdem die US-Regierung die kriminelle Vereinigung »Barrio 18« im September als »ausländische terroristische Organisation« eingestuft hat, verkündete Guatemalas Präsident Bernardo Arévalo am Montag mehrere Gesetze zu deren Bekämpfung. Darüber hinaus legte der Sozialdemokrat eine Gesetzesinitiative für eine Verschärfung beim Strafvollzug vor, die auch den Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses...

