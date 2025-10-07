Malen nach Zahlen

Eine englische Woche jagt die nächste. Und die sind bekanntlich immer für Überraschungen gut. Besonders in der dritten Liga, wo die absolute Überlegenheit eines Klubs eher selten ist. Ausgerechnet einer der kleinsten Vereine, Erzgebirge Aue, hatte zu Beginn des Zyklus aus drei Spieltagen die hochgehandelten Münchner Löwen mit 2:0 geschlagen. Ein wichtiger Sieg unter der Ägide von Trainer Jens Härtel, der eigentlich schon auf dem Schleudersitz Platz genommen hatte. E...

Artikel-Länge: 3053 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.