07.10.2025 / Sport / Seite 16

Malen nach Zahlen

Gabriele Damtew
Eine englische Woche jagt die nächste. Und die sind bekanntlich immer für Überraschungen gut. Besonders in der dritten Liga, wo die absolute Überlegenheit eines Klubs eher selten ist. Ausgerechnet einer der kleinsten Vereine, Erzgebirge Aue, hatte zu Beginn des Zyklus aus drei Spieltagen die hochgehandelten Münchner Löwen mit 2:0 geschlagen. Ein wichtiger Sieg unter der Ägide von Trainer Jens Härtel, der eigentlich schon auf dem Schleudersitz Platz genommen hatte. E...

Artikel-Länge: 3053 Zeichen

