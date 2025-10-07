Die Nobelversammlung am Karolinska-Institut in Stockholm hat drei Immunologen mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Mary Brunkow vom Institute for Systems Biology in Seattle, Fred Ramsdell von dem privaten Unternehmen Sonoma Biotherapeutics in San Francisco und Sakaguchi Shimon von der Universität Osaka in Japan erhalten den Preis für ihre bahnbrechenden Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz. Ihre Forschungsergebnisse seien »entscheidend für ...

