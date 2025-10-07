Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
07.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Mieses Schulessen in Indonesien

Risikobehaftetes Regierungsprogramm umgesetzt, Lebensmittelvergiftungen häufen sich

Thomas Berger
Mehr als 9.000 Fälle von Lebensmittelvergiftungen, so jüngste Medienberichte, hat es seit Jahresbeginn im Rahmen des indonesischen Programms für freies Mittagessen an Schulen gegeben. Schon kurz nach dem Auftakt im Januar kam es zu ersten Vorfällen, die das ehrgeizige Projekt, für das die Regierung allein 2025 umgerechnet gut zehn Milliarden US-Dollar ausgibt, gleich in die Negativschlagzeilen brachten. In jüngster Zeit mehrten sich solche Vorfälle erneut. Rund 1.00...

